Zeki sınıfta kaldı
Geçtiğimiz sezon kiralandığı Kayserispor'da kesintisiz forma giyen Zeki Yavru'nun bu sezon Trabzonspor'un sağ bek sorununu kesin olarak çözmesi bekleniyordu. Ersun Yanal'ın isteğiyle takımda kalan oyuncu kendi bölgesinde alternatifsizdi. Ligde 13 maçta şans verilen 25 yaşındaki savunmacı beklentileri karşılayamadığı için yönetim Sporting Lizbon'un sağ bek oyuncusu Joao Pereira ile anlaşma sağladı. 32 yaşındaki Pereira, Antalya kampına katılacak.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
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