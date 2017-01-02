 Zeki sınıfta kaldı – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    Zeki sınıfta kaldı

    Zeki sınıfta kaldı
    Geçtiğimiz sezon kiralandığı Kayserispor'da kesintisiz forma giyen 'nun bu sezon 'un sağ bek sorununu kesin olarak çözmesi bekleniyordu. Ersun Yanal'ın isteğiyle takımda kalan oyuncu kendi bölgesinde alternatifsizdi. Ligde 13 maçta şans verilen 25 yaşındaki savunmacı beklentileri karşılayamadığı için yönetim Sporting Lizbon'un sağ bek oyuncusu Joao Pereira ile anlaşma sağladı. 32 yaşındaki Pereira, Antalya kampına katılacak.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:23
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