Yönetimin yüzü gülmedi
Bordo-mavililerde 6 Aralık 2015'te göreve gelen Muharrem Usta başkanlığındaki yönetim kurulu, elde edilen saha sonuçları nedeniyle hüsran yaşadı.
7 Aralık 2015'te ligde Eskişehirspor sınavı ile birlikte sportif anlamda da başlayan Usta döneminde 38 lig maçına çıkan Trabzonspor, 13 galibiyet, 5 beraberlik aldı ve 20 kez yenildi. 37 gol kaydeden bordo mavililer, kalesinde ise 62 gol gördü. Söz konusu dönemde 38 puan toplayabilen Fırtına, rakiplerine 70 puan kaptırdı. Trabzonspor, ligde en fazla mağlubiyet yaşadığı dönemi de Usta başkanlığında geride bıraktı. 2015-16 sezonunu 40 puanla 13'üncü sırada tamamlayan ve 18 yenilgi ile lig tarihinde en fazla mağlup olduğu dönemi yaşayan bordo-mavililer, ligin ilk yarısını 18 puanla 13'üncü sırada bitirdi.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
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