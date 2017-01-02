 Veli ile ilgimiz yok – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    Veli ile ilgimiz yok

    Veli ile ilgimiz yok
    'un 'tan 'ı gündemine aldığı ve bu transferde önemli mesafe katettiği iddialarını bizzat Başkan Muharrem Usta yalanladı. Başkan Usta, Veli Kavlak'ın gündemde olmadığını belirterek, "Beşiktaş'tan ilgilendiğimiz oyuncular var ama şu an itibariyle bu konuda görüşmeler sürüyor. Veli Kavlak ise gündemimizde yok" dedi. Usta'nın Beşiktaş'tan istediği isimlerin Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu olduğu biliniyor.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:20
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