Veli ile ilgimiz yok
Trabzonspor'un Beşiktaş'tan Veli Kavlak'ı gündemine aldığı ve bu transferde önemli mesafe katettiği iddialarını bizzat Başkan Muharrem Usta yalanladı. Başkan Usta, Veli Kavlak'ın gündemde olmadığını belirterek, "Beşiktaş'tan ilgilendiğimiz oyuncular var ama şu an itibariyle bu konuda görüşmeler sürüyor. Veli Kavlak ise gündemimizde yok" dedi. Usta'nın Beşiktaş'tan istediği isimlerin Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu olduğu biliniyor.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
Veli ile ilgimiz yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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