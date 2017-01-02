Trabzonspor’un geleceği gençler
Bordo-mavililerin 2 genç ismi 17 yaşındaki Abdülkadir Ömür ile 19 yaşındaki Yusuf Yazıcı'yı A takıma kazandıran altyapı sorumlusu Sadi Tekelioğlu, "Bu gençler Trabzonspor'un geleceği" dedi. Tekelioğlu, "Muhammet Beşir, Ramazan Övüç, Yağızcan Erdem, Savaş Çakır, Yüksel Şişman, Batuhan Artarslan ve Mertcan Çam da var. Gençler takıma monte edilmeli. Kaybolmasınlar" diye konuştu.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:17
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
Trabzonspor’un geleceği gençler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.