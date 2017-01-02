 Takım bugün toplanıyor – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    Takım bugün toplanıyor

    Takım bugün toplanıyor
    Türkiye Kupası'ndaki Kızılcabölükspor maçının ardından 3 gün izin yapan Trabzonspor, bugün Antalya'da toplanıyor. 12 Ocak'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek olan bordo-mavililerin birkaç hazırlık maçı da oynayabileceği dile getiriliyor.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:25
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