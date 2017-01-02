Fırtına 'nın forvetleri ligin ilk yarısında sadece bir gol atabildi. N'Doye, 11 maçta 843 dakika forma giyerken, bir kez rakip fileleri havalandırdı. Suk 499 dakika, Muhammet 423 dakikada, Sheidaev ise 11 dakika forma şansı bulup gol atamadı.