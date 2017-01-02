Sadece bir gol!
Fırtına 'nın forvetleri ligin ilk yarısında sadece bir gol atabildi. N'Doye, 11 maçta 843 dakika forma giyerken, bir kez rakip fileleri havalandırdı. Suk 499 dakika, Muhammet 423 dakikada, Sheidaev ise 11 dakika forma şansı bulup gol atamadı.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:18
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
Sadece bir gol! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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