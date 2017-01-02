 Robinho heyecanı – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    heyecanı

    Robinho heyecanı
    Gazeteniz Fotomaç dün tüm Türkiye'ye Trabzonspor'un dünyaca ünlü futbolcu Robinho ile ilgilendiğini duyurmuştu. Atletico Mineiro'da bu sezon 27 maçta 10 gol, 5 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki orta saha için dün bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada, "Gelirse büyük iş yapar. Tekniği ve kalitesi belli olan bir isim. Maceraya gerek yok, al Robinho'yu bitsin dertler. Haydi yönetim, ile coştur bizi" yorumlarını yaptı.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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