Pereira'yı KAP'a bildirdiler

Bordo-mavili kulübün yaptığı açıklama şöyle:



"Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Joao Pedro Da Silva Pereira 'nın Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla"