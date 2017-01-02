 Ekici belirsizliği – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    Ekici belirsizliği

    Ekici belirsizliği
    yönetimine ayrılmak istediğini net bir şekilde belirten Mehmet Ekici'nin henüz bir kulüple anlaşamaması nedeniyle geri adım atabileceği iddia edildi. Ancak bordo-mavili yönetimin böyle bir durumun ortaya çıkması durumunda alacağı tavır ise henüz netlik kazanmadı. Trabzonspor'un 'nin takası konusunda en yoğun görüşmeleri yaptığı kulübün Fenerbahçe olduğu ve bu noktada takasla istenen Aatif'in ikna edilmesi için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:21
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