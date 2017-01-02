Ekici belirsizliği
Trabzonspor yönetimine ayrılmak istediğini net bir şekilde belirten Mehmet Ekici'nin henüz bir kulüple anlaşamaması nedeniyle geri adım atabileceği iddia edildi. Ancak bordo-mavili yönetimin böyle bir durumun ortaya çıkması durumunda alacağı tavır ise henüz netlik kazanmadı. Trabzonspor'un Mehmet Ekici'nin takası konusunda en yoğun görüşmeleri yaptığı kulübün Fenerbahçe olduğu ve bu noktada takasla istenen Aatif'in ikna edilmesi için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
Ekici belirsizliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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