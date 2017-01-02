Cauteruccio iddiası
Arjantin'in San Lorenzo ekibinden 2 milyon dolara sol bek Mas'ı alan Trabzonspor, aynı takımın golcüsü Martin Cauteruccio'ya da göz dikti. Bu iddia Arjantin'in Ole gazetesinin. Uruguaylı olan Cauteruccio 2013'te Arjantin'e gitti. O yıldan beri San Lorenzo forması giyen 29 yaşındaki forvet bu sezon ise istatistikleri salladı. 10 maçta forma giyen Cauteruccio 7 gol atıp, 1 asist gerçekleştirerek, dikkatleri üzerine çekti. Sözleşmesi 2019'da sona erecek.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:14
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
Cauteruccio iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.