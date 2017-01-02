 Cauteruccio iddiası – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    Cauteruccio iddiası

    Cauteruccio iddiası
    Arjantin'in San Lorenzo ekibinden 2 milyon dolara sol bek Mas'ı alan Trabzonspor, aynı takımın golcüsü 'ya da göz dikti. Bu iddia Arjantin'in Ole gazetesinin. Uruguaylı olan Cauteruccio 2013'te Arjantin'e gitti. O yıldan beri San Lorenzo forması giyen 29 yaşındaki forvet bu sezon ise istatistikleri salladı. 10 maçta forma giyen Cauteruccio 7 gol atıp, 1 asist gerçekleştirerek, dikkatleri üzerine çekti. Sözleşmesi 2019'da sona erecek.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:14
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