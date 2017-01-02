Ayrılık rüzgarı esiyor

4 Ocak'ta başlayacak 2'nci transfer döneminde Trabzonspor'un Akakpo, Muhammet Demir, İbanez ve Sheidaev'i kiralık ya da bonservisleriyle gönderebileceği belirtiliyor. Bu futbolcuların takasta kullanılması da gündemde. Muhammet'i eski kulübü G.Antep istiyor.