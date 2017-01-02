 Ayrılık rüzgarı esiyor – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    Ayrılık rüzgarı esiyor

    Ayrılık rüzgarı esiyor
    4 Ocak'ta başlayacak 2'nci transfer döneminde Trabzonspor'un Akakpo, Muhammet Demir, İbanez ve Sheidaev'i kiralık ya da bonservisleriyle gönderebileceği belirtiliyor. Bu futbolcuların takasta kullanılması da gündemde. Muhammet'i eski kulübü G.Antep istiyor.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:16
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