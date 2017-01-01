Aatif’i ikna edin bizde sorun yok
Trabzonspor'un F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş ile Mehmet Ekici'nin takası için yaptığı pazarlıklar devam ediyor.
Bordo-mavililer, F.Bahçe'den Mehmet Ekici'ye karşılık Aatif Chahechouhe'yu, G.Saray'dan Sinan Gümüş'ü, Beşiktaş'tan Kerim Frei'yi isteyip beklemeye çekildi. Fırtına'nın takasla Aatif'i istemesine de onay veren F.Bahçe'nin, "Aatif'i siz ikna edin bu transfer gerçekleşsin" dediği öğrenildi. Ekici ile ilk teması kuran kulüp olan G.Saray'ın da yeni bir hamle yapması bekleniyor. Beşiktaş hâlâ cevap vermedi.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:13
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 30
Yorum
ALİ BEŞİKTAŞ I YÖNETENLER HER GÜN KONUŞUYOR CEZA YOK DİĞER TAKIMLARI YÖNETENLER KONUŞTUĞU ZAMAN HEMEN CEZA TFF CEZA VERMEKTEN BAŞKA BİR İŞ YAPIYOR MU GÖREN SÖYLESİN
- Fenerbahçe Oleksandr Karavaev'i transfer etti
Toplam 35
Yorum
Royals FC Bizim scouting ekibi bu kadar iste. Anca mac yaptigimiz takimlarin oyuncularini inceleyebiliyorlar. Saffet'le Mujdat'la bu kadar. Maximiliano Romero, Kylian Mbappe, Gedson Fernandes mutlaka izlenmeli.
- Bruma’ya 20 milyon euro!
Toplam 13
Yorum
Misafir Mayısı bekleyin 50 milyona verim
Aatif’i ikna edin bizde sorun yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.