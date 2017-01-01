 Aatif’i ikna edin bizde sorun yok – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    ’i ikna edin bizde sorun yok

    Aatif’i ikna edin bizde sorun yok

    'un F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş ile 'nin takası için yaptığı pazarlıklar devam ediyor.

    Bordo-mavililer, F.Bahçe'den 'ye karşılık Chahechouhe'yu, G.Saray'dan Sinan Gümüş'ü, Beşiktaş'tan Kerim Frei'yi isteyip beklemeye çekildi. Fırtına'nın takasla Aatif'i istemesine de onay veren F.Bahçe'nin, "Aatif'i siz ikna edin bu transfer gerçekleşsin" dediği öğrenildi. Ekici ile ilk teması kuran kulüp olan G.Saray'ın da yeni bir hamle yapması bekleniyor. Beşiktaş hâlâ cevap vermedi.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:13
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