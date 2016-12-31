 Ramil Sheidaev Samsunspor’a – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    Ramil Sheidaev Samsunspor’a
    Sezon başında Zenit'ten transfer edilen Ramil Sheidaev, kendisini kiralık isteyen Samsunspor ile masaya oturacak. Azeri forvetin anlaşması halinde yönetim oyuncunun gitmesine izin verecek. Trabzon'da üç maçta forma giyen 20 yaşındaki Ramil'in kupada 1 golü var. Sheidaev'in pişmesi için gönderilmesine Ersun Yanal da sıcak bakıyor.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:08
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