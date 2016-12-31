 Gümüşhane ile hayati maç – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    Gümüşhane ile hayati maç

    Gümüşhane ile hayati maç
    H Grubu'nda 5 puanı olan , işini zora soktu. Grupta Atiker Konyaspor 8 puanla lider, ikinci sırada 7 puanla yer alıyor. Bordo-mavililerin özellikle 17 Ocak tarihinde Gümüşhanespor ile deplasmanda oynayacağı müsabaka hayati önemde. Trabzonspor bu karşılaşmayı kazanamazsa gruptan çıkamayabilir.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:20
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