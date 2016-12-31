 Genel kurul 30 Ocak’ta yapılacak – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    Genel kurul 30 Ocak’ta yapılacak

    Genel kurul 30 Ocak’ta yapılacak
    yönetimi, 30 Ocak 2017 Pazartesi günü yapılmak üzere kongre kararı aldı. KAP'a gönderilen açıklamada, "Şirketimizin 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle; 30 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 14:00'te, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılacaktır'' denildi.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:18
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