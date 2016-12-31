 Dimdik ayaktayız – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    Dimdik ayaktayız

    Dimdik ayaktayız

    : Hocamız ile başarıya ulaşacağımızı biliyoruz.

    'da son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından eleştiri oklarını üzerine çeken teknik direktör ile ilgili olarak yönetim kurulundan açıklama geldi. Yönetim Kurul Üyesi , Ersun Yanal'ın başarılı olacağına inandıklarını belirterek, "Şu an da ligde bulunduğumuz konum oldukça sıkıntılı. Ancak biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve dimdik ayaktayız. Devre arasında gerekli takviyeleri yapma noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Bu zor günleri teknik direktörümüz ile aşacağımıza sonsuz inanıyoruz" ifadesini kullandı.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:09
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