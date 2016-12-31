 Çanakkale ruhu şart – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    Çanakkale ruhu şart

    Çanakkale ruhu şart
    Türkiye Kupası'nda Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da moraller bozuk. Şenol Güneş Spor Kompleksi Koordinatörü , teknik direktör Ersun Yanal'a Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı göndermesi yaptı. Twitter'dan Seyit Onbaşı'nın görselini paylaşan Saral, "Bize Çanakkale ruhu şart hocam. Bu ruhu takımına aşılayacak koca Seyit Onbaşı'lar lazım hocam" diye yazdı.

    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:12
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