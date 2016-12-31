Aatif mesaisi
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Aatif-Mehmet Ekici takası için görüşmeler devam ediyor. Aatif’ın önceki akşam oynanan kupa maçı kadrosuna girmemesi bu görüşmelerin daha ileri taşındığı iddialarını güçlendirdi.
EŞYALARI İSTANBUL'A GİTTİ
Bu arada Mehmet Ekici'nin aynı zamanda menajerliğini yapan babasının da oyuncunun Trabzon'daki eşyalarını topladığı ve İstanbul'a taşıdığı iddia edildi. Bu konuda yakın zamanda sıcak gelişmeler yaşanabilir. Aatif işinin birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.
Yunus Emre SEL
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:13
- Aziz Yıldırım'dan PFDK'ya sert tepki!
Toplam 15
Yorum
beko biride çıkıp şu adamı uyarmazmı yıldırım demirören kaç yıldır tff de baştada beşiktaşlılar çokta neden beşiktaş 1 kez şampıyon oldu.Algı yapmayın başarısızlıklarınızı gizlemek içinde yer aramayın
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Beşiktaş'ın 1 Maç eksik ve 8 puanlık farkla ilk yarıyı birirdigi 2005 sezonunda, Fb'nin nasıl şampiyon oldugunu ,, Samsun maçına atanan papila'yla dedigin gibi SKANDAL 5 kırmızı kartla Besiktas'ın macı kaybetmesinden sonra basına,, " MAÇ,, MASA BAŞINDA KAZANILIR" diye neden demeç verdigini açıklarsan , cavabın en kralini alırsın !
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
EGE BU ADAM KALMALI EN AZ İKİNCİ YARIDA 10-15 GOL ARALIĞINDA OLUR.
Aatif mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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