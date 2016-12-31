 2 Ocak’ta Antalya’da – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    2 Ocak’ta Antalya’da

    2 Ocak’ta Antalya’da
    Bordo-mavili takımda Ziraat Türkiye Kupası'nda Kızılcabölükspor ile oynanan maçın ardından futbolculara 3 gün izin verildi. Devre arasında Antalya'da 10 günlük kamp gerçekleştirecek olan Karadeniz ekibi, 2 Ocak tarihinde Antalya'da toplanarak burada ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. Hazırlık maçları da planlanıyor.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:13
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