Trabzonspor'da ipler gerildi
Spor Toto Süper Lig'de beklentilerin altında kalan ve son oynadığı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da ipler gerildi.
Bu sezon beklentilerin çok altında bir performans ortaya koyarak ligin ilk yarısını alt sıralarda tamamlayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da işini zor soktu. 3. Lig ekibi Kızılcabölükspor karşısında oynanan futbol ve alınan 1-1'lik sonuç Karadeniz ekibinde ipleri iyice gerdi.
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Şenol Güneş Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, Teknik Direktör Ersun Yanal'a Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı göndermesi yaptı. Kendisine ait sosyal medya hesabından Seyit Onbaşı'nın görselini paylaşan Saral, "Bize Çanakkale ruhu şart hocam. Bu ruhu takımına aşılayacak koca Seyit Onbaşı'lar lazım hocam. Savaşmaya yürek yoksa zorla güzellik olmaz hocam" ifadelerini kullandı.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:11
- SOWNANDAO
Toplam 10
Yorum
www kizilca bölük sporu unutmayin,4.büyükten!! puan aldi gol atti.tebrikler
- Hoşgeldin Pereira
Toplam 14
Yorum
hüseyin onur durica yusuf yazıcı yusuf hariç hapsinin yerine adam alınsın.
- Rize’den ayrıldılar
Toplam 2
Yorum
yunus korkmaz Viyana dan rizeye transferi kweike kendi ülkesinden alsin getirsin bence faydali olur kendiside kaptan oldugu icin sorumluluk alir en iyi futbolculari getirir faydalida olur ligte kaliriz derceyeda girebiliriz kupada finale cikabilir avrupa vizesi aliriz.
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