Trabzonspor’da gündem Ersun Yanal
Trabzonspor’da ligde ve kupada üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından teknik direktör Ersun Yanal eleştirilerin odağına yerleşti. Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Saral, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kızılcabölükspor maçının ardından, "Savaşmaya yürek yoksa zorla güzellik olmaz hocam" yorumunda bulundu.
SARAL: ZORLA GÜZELLİK OLMAZ
Trabzonspor'da taraftarların yanı sıra yönetim kurulundan da yaşanan kayıplar sonrası teknik direktör Ersun Yanal'a eleştiri geldi. Bordo mavili kulübün Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Saral, Kızılcabölükspor beraberliğinin ardından sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda, "Bize Çanakkale ruhu şart hocam! Bu ruhu takımına aşılayacak koca Seyit onbaşılar lazım hocam. Savaşmaya yürek yoksa zorla güzellik olmaz hocam" ifadelerine yer verdi.
TAKIMA 3 GÜN İZİN
Trabzonspor'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Kızılcabölükspor ile oynanan maçın ardından futbolculara 3 gün izin verildi. Devre arasında Antalya'da 10 günlük kamp gerçekleştirecek olan bordo mavililer, 2 Ocak'ta Antalya'da toplanarak burada ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.
YEREL GAZETELER TEPKİLİ
Yerel gazeteler Trabzonspor'un ligde ve kupadaki kötü gidişatına tepki gösterdi, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 4'üncü hafta mücadelesinde Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere sonuçlanan maçın ardından, 'Utanıyoruz' yorumunu yaptı. İlkhaber gazetesi, 'Utanıyoruz. Ya siz?', 'Sahada yürümekten aciz milyonluk futbolcular, 3'üncü Lig ekibi Kızılcabölükspor'u bile yenemedi' ifadelerine yer verdi. Karadeniz gazetesi, 'Allah aşkına çekin gidin', 'Yanal yalan oldu, Usta çırak çıktı. Denizli'de Kızılca kıyamet koptu' başlıklarını kullandı. Ekspres gazetesi, 'Bu hoca ile bu iş olmaz' yorumunu yaptı.
Taka gazetesi, 'Yazıklar olsun!', 'İsteksiz ve moralsiz Trabzonspor 18'de Okay ile öne geçti, 89'da yıkıldı' ifadelerini kullandı. Sonnokta gazetesi, 'Mahalle takımını bile yenemedik!', 'Ligden sonra kupada da dökülen Trabzonspor, Kızılcabölük'ten ancak 1 puan koparabildi' başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Günebakış gazetesi, 'Fiyasko', 'Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'üncü Lig ekibi Kızılcabölük'ü bile geçemedi. Yazıklar olsun!' yorumlarında bulundu.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 12:10
- Fernandao Trabzon’a
Toplam 6
Yorum
Orhan 20 kasımda bunu başkan havalimanında ağzından kaçırmıştı :) aynı uçakta trabzondan istanbula birlikte geldik. Fenerbahçe yönetimi ile ilgili görüşüyorlar. Ekici ile takas yapsınlar :)
- Cimbom'da deprem
Toplam 18
Yorum
Kurtuluş Bu haberin başlığı deprem değil kurtuluş olmalı sigurdosonun topa vurduğunu gören var mı hamiti mücadele ettiğini gördünüz mü aynı şekilde chedjounun hiçbirinin Galatasarayda işi yok
- Trabzonspor'da sürpriz istifa
Toplam 4
Yorum
izmirli611 ersun yanalın oldugu yerde huzur olmaz adam gibi birini getirin başımıza yılmaz vural bin kat daha iyiiydi
Trabzonspor’da gündem Ersun Yanal haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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