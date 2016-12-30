Fırtına durdu!
Türkiye Kupası H Grubu 4. maçında Okay’ın golü ile öne geçen Trabzonspor, 89’da Emir Can’a engel olamayınca gruptan çıkma adına büyük fırsat tepti
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 4. maçında Trabzonspor, Kızılcabölükspor ile 5-0'ın rövanşında deplasmanda 1-1 berabere kalarak büyük bir avantaj kaybetti. 17. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan ortaladığı topla ceza sahasında buluşan Yusuf Yazıcı'nın pasında Okay'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. Karşılaşma tam eşitlikle tamamlanacak derken 89. dakikada Kızılcabölükspor gruplardaki ilk golünü attı.
Sol kanattan kullanılan köşe vuruşuna ceza sahasındaki karambolde iyi yükselen Emir Can, kafayla topu köşeden ağlara gönderdi: 1-1. Son dakikalarda Okay, yakaladığı pozisyonu değerlendiremeyince maçta eşitlikle tamamlandı. Trabzonspor bu sonuçla gruptan çıkma şansını zora soktu. Kızılcabölükspor ise bu sonuçla birlikte ilk golünü atmanın ve ilk puanını elde etmenin mutluluğunu yaşadı.
YUMLU SAKATLANDI
BORDO-mavili takımın stoperlerinden Mustafa Yumlu dün Kızılcabölük maçını tamamlayamadı. Maçın son anlarında bir pozisyonda sakatlanan Mustafa, tedavisinin ardından oyuna dönse de 80'de yerini Uğur'a bıraktı.
GENÇLER SAHAYA ÇIKTI
Teknik direktör Ersun Yanal, Kızılcabölük maçının kadrosunda genç isimlere yer verdi. 17 yaşındaki Abdülkadir Ömür ve 19 yaşındaki Yusuf Yazıcı'yı ilk 11'e alan Yanal kadroda yedek ve as oyuncuları harmanladı.
EL ELE TEMİZLEDİLER
DENİZLİ'de yoğun yağış nedeniyle Atatürk Stadı'nın zemini, 15 santim karla kaplandı. Dün sabahtan itibaren yapılan kar küreme çalışmalarına Kızılcabölükspor Başkanı Osman Duran ve yöneticilerin yanı sıra bazı Kızılcabölüklü iş adamlarının tekstil firmalarından gönderdiği işçiler, üniversite öğrencileri, Denizlili Trabzonspor taraftarları da katıldı.
YAZICI'DAN BİR ASİST
Trabzonspor'un 19 yaşındaki yıldızı Yusuf Yazıcı, Kızılcabölükspor ile oynanan ve 5-0 kazanılan ilk maçta 2 gol atıp, 3 de asist yapmıştı. Yusuf dün ilk 11'de sahaya çıktı ve Okay'ın golünde bir asist yaptı. Fazla varlık gösteremedi.
Yunus Emre SEL
Sol kanattan kullanılan köşe vuruşuna ceza sahasındaki karambolde iyi yükselen Emir Can, kafayla topu köşeden ağlara gönderdi: 1-1. Son dakikalarda Okay, yakaladığı pozisyonu değerlendiremeyince maçta eşitlikle tamamlandı. Trabzonspor bu sonuçla gruptan çıkma şansını zora soktu. Kızılcabölükspor ise bu sonuçla birlikte ilk golünü atmanın ve ilk puanını elde etmenin mutluluğunu yaşadı.
YUMLU SAKATLANDI
BORDO-mavili takımın stoperlerinden Mustafa Yumlu dün Kızılcabölük maçını tamamlayamadı. Maçın son anlarında bir pozisyonda sakatlanan Mustafa, tedavisinin ardından oyuna dönse de 80'de yerini Uğur'a bıraktı.
GENÇLER SAHAYA ÇIKTI
Teknik direktör Ersun Yanal, Kızılcabölük maçının kadrosunda genç isimlere yer verdi. 17 yaşındaki Abdülkadir Ömür ve 19 yaşındaki Yusuf Yazıcı'yı ilk 11'e alan Yanal kadroda yedek ve as oyuncuları harmanladı.
EL ELE TEMİZLEDİLER
DENİZLİ'de yoğun yağış nedeniyle Atatürk Stadı'nın zemini, 15 santim karla kaplandı. Dün sabahtan itibaren yapılan kar küreme çalışmalarına Kızılcabölükspor Başkanı Osman Duran ve yöneticilerin yanı sıra bazı Kızılcabölüklü iş adamlarının tekstil firmalarından gönderdiği işçiler, üniversite öğrencileri, Denizlili Trabzonspor taraftarları da katıldı.
YAZICI'DAN BİR ASİST
Trabzonspor'un 19 yaşındaki yıldızı Yusuf Yazıcı, Kızılcabölükspor ile oynanan ve 5-0 kazanılan ilk maçta 2 gol atıp, 3 de asist yapmıştı. Yusuf dün ilk 11'de sahaya çıktı ve Okay'ın golünde bir asist yaptı. Fazla varlık gösteremedi.
Yunus Emre SEL
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:53
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