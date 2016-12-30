Fernandao Trabzon’a
Trabzonspor, F.Bahçe’de bu sezon beklediği forma şansını bulamayan 29 yaşındaki Brezilyalı forvet için düğmeye bastı. Fernandao ya kiralanacak ya da bonservisi ile alınacak
Bordo-mavili takımda forvet transferi için gündemde olan Eto'o, Rodallega ve Niasse için yapılan görüşmelerde istenen aşama kaydedilemeyince sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Trabzonspor, F.Bahçe'de beklediği forma şansını bulamayan ve bu sezon sadece 5 lig ve 3 kupa maçında görev alabilen Fernandao ile ilgilenmeye başladı. İlk olarak F.Bahçe kulübüne oyuncuyu satıp satmama noktasındaki düşüncelerini soran bordo- mavililer, satın alma opsiyonu olması durumunda futbolcuyu kiralayabileceklerini iletti.
Trabzonspor yönetiminin, F.Bahçe cephesinden olumlu sinyaller aldıktan sonra Fernandao ile masaya oturması bekleniyor. 29 yaşındaki forvet, F.Bahçe ile 67 maça çıktı ve 30 gol atıp 1 asist yaptı. Kanarya ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 1.92 boyundaki forvet, Trabzon'da yeniden kendini bulabilir.
Trabzonspor yönetiminin, F.Bahçe cephesinden olumlu sinyaller aldıktan sonra Fernandao ile masaya oturması bekleniyor. 29 yaşındaki forvet, F.Bahçe ile 67 maça çıktı ve 30 gol atıp 1 asist yaptı. Kanarya ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 1.92 boyundaki forvet, Trabzon'da yeniden kendini bulabilir.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:09
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