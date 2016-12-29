Trabzonspor'da sürpriz istifa
Trabzonspor Basın Sözcüsü Asım Örem, Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
"Spora ve özellikle futbola emek vermiş aktif sporcu geçmişimle, otuz yıllık akademik ve idari tecrübemle tüm bilgi ve birikimimi kurumsal anlayışla yürütmek üzere onurla üstlendiğim Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeliğinde tarafıma verilen Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü ve Sportif İcra Kurulu üyeliği görevimi, mevcut yönetim anlayışıyla gerçekleştirmem tüm çabalarıma rağmen mümkün olmamıştır.
Başkan ve yönetim kurulunun idari yönetim tarzına saygı duymakla birlikte, yönetimin bu ısrarlı anlayış tarzıyla Trabzonspor'a faydalı olamayacağından dolayı Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğimi bildirir, gereğini saygılarımla arz ederim."
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 17:20
- Feghouli Fener'e koşuyor
Toplam 25
Yorum
Gerçekçi Sezon başı bedavaya gelmedi; şimdi bonservisiyle mi alacaz.. Ne kira ne Satın almak istemiyoruz.. Siz gidin alacaksanız LENS Beyi alacaksınız.. o Kadar..
- Ekici-Aatif takası gündemde
Toplam 44
Yorum
Ts Tabi ersun fenere gidecekse izin verir 3 tane gol yedi adamda uzuntu yok resmen dalga gecyr burak selcuk egemen daha niceleri bu takimdan gcti ama trabzonda basari yok cunku herzaman iyi oyuncularini baska takimlara veryr kullanmayi bilmiyor trabzonn basina trabzon asigi biri gelmeli
- Ekici-Aatif takası gündemde
Toplam 44
Yorum
Ahmet GÜNEŞ 2 milyon evro arti aatif hemen sat.sonra da musa çağirani al yanliz sözleşme 5 yillik olsun.kasada paraniz varsa mehmeti sezon sonuna kadar oturt oynatma
Trabzonspor'da sürpriz istifa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.