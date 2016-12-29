Taraftara teşekkür

Trabzon Emniyeti, F.Bahçe derbisinde hiçbir olay çıkmaması nedeniyle taraftarlara teşekkür etti. Gönderilen mesajda, "Tribündeki centilmenliğiniz ve Türkiye'de tartışma yaratacak hiçbir olaya sebebiyet vermemenizden dolayı size teşekkür ediyoruz, bu duyarlı tavrınızın devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.