 Olay tatlıya bağlandı – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    Olay tatlıya bağlandı

    Olay tatlıya bağlandı
    Trabzon, F.Bahçe maçı sonrası bordomavili bir futbolcunun taraftarla diyaloğa girdiğine dair haberlerle ilgili açıklama yaptı: "Tüm oyuncularımızın taraftarlarımıza karşı her zaman saygıyla yaklaştığını belirtmek isteriz. Bir taraftarımız takımımıza sözlü tepkide bulunmuştur. Taraftarımız bugün (dün) tesislere gelerek üzüntülerini bildirmiş, olay tatlıya bağlanmıştır."
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:26
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