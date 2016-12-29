 N’Doye vasat altı – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    N’Doye vasat altı

    N’Doye vasat altı
    Sezon başında yıllık ücretinde indirime gitmesi sağlanarak takımda kalan forvet oyuncusu Dame N'Doye 14 maçta şans verilen isim oldu. Senegalli golcü, 1003 dakika sahada kaldı,1 gol, 1 asist ve 1 de sarı kartla sınıfta kalan futbolculardan biriydi.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:17
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