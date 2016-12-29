N’Doye vasat altı

Sezon başında yıllık ücretinde indirime gitmesi sağlanarak takımda kalan forvet oyuncusu Dame N'Doye 14 maçta şans verilen isim oldu. Senegalli golcü, 1003 dakika sahada kaldı,1 gol, 1 asist ve 1 de sarı kartla sınıfta kalan futbolculardan biriydi.