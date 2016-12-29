Musa Çağıran ile görüşüyoruz

Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu önemli açıklamalar yaptı. Bülbüloğlu, "En az üç oyuncu alacağız. Gidenler olacak. Onlara bağlı transfer sayısı 4'e, 5'e de çıkabilir. Mehmet Ekici ile de yolların ayrılma ihtimali var. Kendisine yeni sözleşme önerdik. Ne 'evet' ne 'hayır' dedi. Osmanlıspor ile Musa Çağıran (orta saha) için görüşüyoruz" dedi.