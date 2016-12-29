Geri sayım
Sol bek Emmanuel Mas, stoper Serdar Taşçı ve sağ bek Joao Pereira imzayı atmaya hazır. Forvet için de en büyük adayın Oumar Niasse olduğu belirtildi.
SORUNLAR AŞILIR
Bordo-mavililerin kriterlerine en uygun ismin ise Everton'da forma giyen Oumar Niasse olduğu öğrenilirken, oyuncunun maliyetiyle ilgili sorunların aşılması noktasında temaslar devam ediyor. Niasse, daha önce yönetime gönderdiği haberde Türkiye'de yeniden futbol oynamaya hazır olduğunu belirtmişti.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:59
- Cimbom 'Tuzla' buz oldu
Toplam 17
Yorum
FUTBOL USA DURSUN HEPSININ BASI DURSUN,SAMPIYONLAR LIGINDE REAL MADRID'I JUVENTUSU YENDI ILK SEKIZDEYDI,4 YILDIZILI TEK TURK TAKIMI HALINE BAKIN
- Cimbom 'Tuzla' buz oldu
Toplam 17
Yorum
ahmet teok BU MAÇİN SKORUNUN ...İDDİA BAHİS açısından İNCELENMESİ GREEKİR
- Beşiktaş'ta tatil başladı
Toplam 3
Yorum
Sen kasap ol Aman sakın Beşiktaş ın senin gibi adama ihtiyacı yok sen GS da ne idinki Beşiktaş da süper olasın Hele Tuzla maçını gördükten sonra sakın ola Beşiktaşdan falan geçme
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