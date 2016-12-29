 En istikrarlısı Jan – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    En istikrarlısı Jan

    En istikrarlısı Jan
    Teknik direktör , ligin ilk yarısında 23 futbolcuya forma verdi. Sadece iki genç kaleci Uğurcan Çakır ve Furkan Taş hiç oynayamadılar. Bu sezonun ilk yarısında takımın en istikrarlı ve en başarılı ismi Slovak stoper oldu. Tecrübeli futbolcu 18 maçta forma giydi.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:24
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