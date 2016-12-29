 Artık icraat vakti – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    Artık icraat vakti

    Artık icraat vakti

    Saral: Kazancının karşılığını vermeyenin kredisi bitmiştir, kara günler geride kaldı. İçimizde hak eden barınacaktır, kimse vazgeçilmez değildir.

    Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, taraftarların tepkilerine cevap vererek, artık icraat zamanı geldiğini vurguladı. Saral, gerekli takviyeleri yaparak camianın başını yerden kaldıracaklarını belirterek, "Kara günler geride kaldı. İçimizde hak ve emek eden barınacaktır. Ne kadar imkanlar zor olsa da kaliteli lider oyuncu transferlerimiz olacak. Kimse vazgeçilmez değildir. Mazeret yok, artık icraat zamanı. Susma değil, takıma omurga olma zamanı. Hata yönetenlerindir" ifadesini kullandı.

    OYUNCULARIN KREDİSİ BİTMİŞTİR
    Saral, oyunculara ödemeler konusunda bugüne kadar bir gün dahi gecikme olmadığını da ifade ederek, "Kazancının karşılığını vermeyenin kredisi bitmiştir. Ligin ilk yarısında ve özellikle F.Bahçe maçının ardından çok üzüldük. Trabzonspor'a yakışan oyuncularla görüşmeler devam etmektedir. Başkan ve yönetimimizin camiamızın başını yerden kaldıracağından kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:23
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