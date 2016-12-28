Üç takviye yapacağız
Teknik direktör Ersun Yanal, camiadan sabır istedi, takviyelerle beklentilere karşılık vereceklerini söyledi.
DOĞRU HAMLELER GEREK
YANAL şöyle devam etti: "Alacağımız isimler hem takıma katkı sağlamalı, hem de takımdaki oyuncuların katkısını artırabilmeli. Bazı futbolcularla da yolları ayırmak zorunda kalacağız, bu gerçek. Kalitesini kanıtlamış oyuncular transfer edeceğiz. 'Pardon' deme şansımız yok. Kesinlikle doğru hamleler yapmalıyız."
TARAFTARLARIN HAKLILIĞINI BİLİYORUZ
Taraftarların beklentilerine karşılık vermek için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten teknik direktör Ersun Yanal, şöyle konuştu: "Oyuncularımız, yönetim, teknik heyet, herkes fedakarlık yapıyor. Dar bir kadroya sahibiz. İlk yarı geride kaldı. Zaman zaman iyi oynadığımız, kazanacağımızı kaybettiğimiz maçlar, kırıldığımız, toparlandığımız zamanlar oldu. Yeni bir takımız. Bunlar bahane değil ama yılmadan bunların üzerine gideceğiz. Taraftar her zaman beklentisini ortaya koyacaktır. Onların haklılığını biliyoruz. Merak etmesinler. Önemli bir çalışma yapıyoruz ve bunun karşılığını kısa bir sürede alacağız."
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:15
- Kaptanlık yakıştı
Toplam 6
Yorum
Erol De jongla tolga fenerbahçe maçında beraber oynamıştı.galatasarayın atağı yok galatasaray düşmanlarının tuzağına düşmeyın.
- Hatem Ben Arfa'da işlem tamam
Toplam 42
Yorum
Aleks Aynen katılıyorum,bu Naninin hiç pas vermeyen versiyonu.Fenere lazım olan Oğuz Çetin gibi ara pası atacak bir maestro.Ben Arfa Emenike gibi problem olur...
- Fatih Terim'in gözdesi Cimbom'a doğru!
Toplam 12
Yorum
metinn bjkli dogru diyorsun da parasiz da kaliteli adam alinmiyor görduk sabrinin yerine alinanlari sayalim s.dursun linnes cavanda al birini vur ötekine aziz baskan ne yapiyor gökhan zan varken gidip seneri aliyor ayni ayarda olmassada olabilecek sekilde biri oda yanlsi yapmiyormu yapiyor gökhana sezon sonu iicn diye inat etti bjk aldi kendisi hala saga adam ariyor bizlerde mal mal bakiyoooz.
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