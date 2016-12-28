 Üç takviye yapacağız – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Üç takviye yapacağız

    Üç takviye yapacağız

    Teknik direktör , camiadan sabır istedi, takviyelerle beklentilere karşılık vereceklerini söyledi.

    Bordo-mavili hoca, devre arasında oyuncuları kadrolarına katmak istediklerini belirtirken, "Ara transferde takviye yapmak zor. Bunun için yoğun şekilde çalışıyoruz. Belki 1, belki 3 futbolcu transfer edeceğiz ama bu oyuncular takımın hedeflerine ve şartlarına uygun olmalı" ifadesini kullandı.

    DOĞRU HAMLELER GEREK
    YANAL şöyle devam etti: "Alacağımız isimler hem takıma katkı sağlamalı, hem de takımdaki oyuncuların katkısını artırabilmeli. Bazı futbolcularla da yolları ayırmak zorunda kalacağız, bu gerçek. Kalitesini kanıtlamış oyuncular transfer edeceğiz. 'Pardon' deme şansımız yok. Kesinlikle doğru hamleler yapmalıyız."

    TARAFTARLARIN HAKLILIĞINI BİLİYORUZ
    Taraftarların beklentilerine karşılık vermek için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten teknik direktör , şöyle konuştu: "Oyuncularımız, yönetim, teknik heyet, herkes fedakarlık yapıyor. Dar bir kadroya sahibiz. İlk yarı geride kaldı. Zaman zaman iyi oynadığımız, kazanacağımızı kaybettiğimiz maçlar, kırıldığımız, toparlandığımız zamanlar oldu. Yeni bir takımız. Bunlar bahane değil ama yılmadan bunların üzerine gideceğiz. Taraftar her zaman beklentisini ortaya koyacaktır. Onların haklılığını biliyoruz. Merak etmesinler. Önemli bir çalışma yapıyoruz ve bunun karşılığını kısa bir sürede alacağız."
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:15
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