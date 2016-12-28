Trabzonspor’dan kavga açıklaması
Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe maçının ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde taraftarla futbolcular arasında kavga yaşandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle: "Fenerbahçe maçı sonrası Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir taraftarımızın takımımıza yönelik gerçekleştirdiği sözlü tepkiyle ilgili olarak açıklama yapma gereği duyulmuştur. Öncelikle son 2 gündür sosyal medya ve bazı yayın organları tarafından takımımızın oyuncusunu taraftarlarımızla karşı karşıya getirme ve hedef göstermeye yönelik çabaların amacına ulaşamayacağını, tüm oyuncularımızın kendilerini her şartta destekleyen taraftarlarımıza karşı her zaman saygıyla yaklaştığını belirtmek isteriz.
Bahse konu olay maç sonrası takımımız tesislerimize giriş yaptıktan sonra gerçekleşmiş, bir taraftarımız takımımıza yönelik sözlü tepkide bulunmuştur. Olay yerine gelen güvenlik birimleri tarafından taraftarımız tesis dışına çıkartılmıştır. Taraftarımız bugün tesislerimize gelerek üzüntülerini bildirmiş ve dolayısıyla yaşanan olay tatlıya bağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 17:34
- Fernandao tam bize göre
Toplam 7
Yorum
gsli aynen oyuncu coplune donmus gs bu konuda konusma hakki yoktur
- Porto ‘Abou’da indirim yaptı
Toplam 34
Yorum
karakartallll gerçekten bu adama 7 buçuğu bırak, 3 buçuk bile verirlerse yuh derim. arkadaşın dediği gibi 1 milyon euro etmez. koy 3. lig amatöre bir gram sırıtmaz bu adam. geçen hafta ki bolu maçındada gördük zaten kaçırdığı golleri falan. bi buna bakıyorum bir de taliscaya gerçekten arada ki kalite farkı uçurum gibi
- Oğuzhan’ı da verelim!
Toplam 36
Yorum
EYÜP SAMUEL ETO O TAKIMA GELSİN BENCE ÇÜNKÜ FORVET HATINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN HEM FORVETTE 3KİŞİ KOYABİLİRSİN ORTADA ETO solda babel sağda abobakar
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