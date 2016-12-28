Teşekkürler Soylu

Mardin Trabzonspor Taraftar Derneği Başkanı Aydın, “Bizi Akyazı’nın açılışına davet eden İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya ne kadar teşekkür etsek azdır. Kendimizi evimizde hissettik” dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun özel davetiyle Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin açılışına katılan Mardin'deki Trabzonsporlu taraftarlar, Trabzon'da kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini ifade ettiler. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 10 binlerce Trabzonspor taraftarı adına Trabzon'a geldikleri ifade eden Mardin Trabzonspor Taraftar Derneği Başkanı İbrahim Aydın, "Biz, Türkiye'nin başı dik, alnı açık olan takımı Trabzonspor'umuz için varız. Onbinlerce taraftarımız ile Trabzonspor'umuzu yürekten destekliyoruz. Bizi Akyazı'nın açılışına davet eden Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya ne kadar teşekkür etsek azdır. Sayın Bakanımız'ın daveti bizleri ne kadar mutlu etmiştir anlatamam. Trabzon'a geldiğimizde bize gösterilen ilgi, alaka, ağırlama, nezaket, kardeşlik... Kendimizi evimizde gibi hissettik" ifadesini kullandı.