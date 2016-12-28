Son 42 yılın en kötüsü

Süper Lig'de 16. hafta sonunda 18 puanla 13. sırada kalan Trabzonspor, son 42 yılın en kötü ilk yarı istatistiğini elde etti.

Lige çıktığı 1974-75'te galibiyetlere 2 puan verildiği sezonda oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan bordo-mavili takım, topladığı 16 puan ile 9. sırada yer almıştı.



SON YILLARDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Özellikle 1975 ile 96 yılları arasında Avni Aker'de F.Bahçe başta olmak üzere, G.Saray ve Beşiktaş'a büyük fark atan Trabzon daha sonra düşüş yaşadı. Fırtına, Trabzon'da oynanan son 10 maçta F.Bahçe'yi 2 defa yenebildi. Son 5 maçta rakibine gol bile atamayan bordo-mavililer, 10 maçta 7 gol atıp 19 gol yedi.



GEÇEN SEZONU MUMLA ARIYOR

Bordo-mavili takım, bu sezon ortaya koyduğu performansla geçtiğimiz sezonu arar oldu. Geçen sezon 16 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 23 puan toplayan bordo-mavililer, 8. sırada yer aldı. Bu sezon ise 16 maçta 18 puan toplayan Karadeniz ekibi, 13. sırada kendine yer bulabildi.



EN FAZLA YENİLGİ

Karadeniz ekibi, lige çıktığı 1974-75 sezonunda oynadığı 16 maçta 5 mağlubiyet alırken, bu sezon aldığı 8 mağlubiyetle ilk yarıda Spor Toto Süper Lig tarihinin en fazla mağlubiyetini alarak bu alanda rekora imza attı. Bordomavililer, 8 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 30 puan kaybetti. Bu da bir rekor kayıp olarak kayıtları geçti.