Son 42 yılın en kötüsü
Süper Lig'de 16. hafta sonunda 18 puanla 13. sırada kalan Trabzonspor, son 42 yılın en kötü ilk yarı istatistiğini elde etti.
SON YILLARDA BÜYÜK DÜŞÜŞ
Özellikle 1975 ile 96 yılları arasında Avni Aker'de F.Bahçe başta olmak üzere, G.Saray ve Beşiktaş'a büyük fark atan Trabzon daha sonra düşüş yaşadı. Fırtına, Trabzon'da oynanan son 10 maçta F.Bahçe'yi 2 defa yenebildi. Son 5 maçta rakibine gol bile atamayan bordo-mavililer, 10 maçta 7 gol atıp 19 gol yedi.
GEÇEN SEZONU MUMLA ARIYOR
Bordo-mavili takım, bu sezon ortaya koyduğu performansla geçtiğimiz sezonu arar oldu. Geçen sezon 16 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 23 puan toplayan bordo-mavililer, 8. sırada yer aldı. Bu sezon ise 16 maçta 18 puan toplayan Karadeniz ekibi, 13. sırada kendine yer bulabildi.
EN FAZLA YENİLGİ
Karadeniz ekibi, lige çıktığı 1974-75 sezonunda oynadığı 16 maçta 5 mağlubiyet alırken, bu sezon aldığı 8 mağlubiyetle ilk yarıda Spor Toto Süper Lig tarihinin en fazla mağlubiyetini alarak bu alanda rekora imza attı. Bordomavililer, 8 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 30 puan kaybetti. Bu da bir rekor kayıp olarak kayıtları geçti.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:37
- Kaptanlık yakıştı
Toplam 6
Yorum
Erol De jongla tolga fenerbahçe maçında beraber oynamıştı.galatasarayın atağı yok galatasaray düşmanlarının tuzağına düşmeyın.
- Hatem Ben Arfa'da işlem tamam
Toplam 42
Yorum
Aleks Aynen katılıyorum,bu Naninin hiç pas vermeyen versiyonu.Fenere lazım olan Oğuz Çetin gibi ara pası atacak bir maestro.Ben Arfa Emenike gibi problem olur...
- Fatih Terim'in gözdesi Cimbom'a doğru!
Toplam 12
Yorum
metinn bjkli dogru diyorsun da parasiz da kaliteli adam alinmiyor görduk sabrinin yerine alinanlari sayalim s.dursun linnes cavanda al birini vur ötekine aziz baskan ne yapiyor gökhan zan varken gidip seneri aliyor ayni ayarda olmassada olabilecek sekilde biri oda yanlsi yapmiyormu yapiyor gökhana sezon sonu iicn diye inat etti bjk aldi kendisi hala saga adam ariyor bizlerde mal mal bakiyoooz.
Son 42 yılın en kötüsü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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