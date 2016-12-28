Pereira Trabzon'da

Bordo-mavililer, Ersun Yanal’ın çok istediği Sporting Lizbon’un tecrübeli ismi Joao Pereira ile anlaşmaya vardı Prensipte el sıkışılan Serdar Taşçı ve Emmanuel Mas da Trabzon’a gelip resmi imzayı atmak için gün sayıyor

Trabzonspor devre arasında takviye yapmak için çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililer stoper Serdar Taşçı ve sol bek Emmanuel Mas transferinde önemli aşama kaydederken, bir önemli haber de Portekiz'den geldi. Karadeniz temsilcisi, Sporting Lizbon'da top koşturan 32 yaşındaki sağ bek Joao Pereira ile anlaşmaya vardı. Uzun yıllar Portekiz Milli Takımı'nın formasını da giyen oyuncuyu Türkiye'ye gelmeye ikna eden bordomavililer, Sporting Lizbon ile yaptığı görüşmelerde de anlaşma aşamasına geldi. Portekiz'de bu sezon 14 maçta forma giyen toplam 1200 dakika sahada kalan Pereira'nın bir süredir takip edildiği ve özellikle teknik direktör Ersun Yanal'ın oyun sisteminde hem defansif hem de hücum özelliklerinin yüksek oluşu nedeniyle tercih edildiği belirtildi. Bordo-mavililerin bu transferle ilgili birkaç gün içerisinde net sonuçlar elde etmesi bekleniyor.



2.5 YILLIK SÖZLEŞME

Transferleri son aşamaya gelen Serdar Taşçı ile Emmanuel Mas konusunda da ciddi gelişmeler var. Bordo-mavili takım, el sıkıştığı her iki oyuncuyu da Türkiye'ye davet etti. Arjantinli sol bek Emmanuel Mas'ın ülkesinde eşyalarını topladığı ve kendisiyle yapılan görüşmelerde hiçbir sıkıntının bulunmadığı belirtildi. Mas'a yıllık 800 bin euro bir rakam verileceği öğrenildi. Bordo-mavililer stoper takviyesi için görüştüğü Serdar Taşçı ile de prensip anlaşmasına vardı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncuyu uygun bir bonservis bedeli karşılığında S.Moskova'dan alacak olan Karadeniz ekibi, Serdar ile de 2.5 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.



Yunus Emre SEL