İşte Trabzonspor'un maç kafilesi
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 4’üncü hafta mücadelesinde deplasmanda 3’üncü Lig 1’inci Grup ekibi Kızılcabölükspor ile oynayacağı maç için Denizli’ye gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, saat 14.45'te özel uçakla Denizli'ye hareket etti.
Denizli kafilesinde Esteban, Furkan, Uğurcan, Zeki, Mustafa Yumlu, Uğur Demirok, Durica, Mustafa Akbaş, Güray, Onazi, Okay, Aytaç, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Mehmet Ekici, Castillo, Suk ve N'doye olmak üzere 18 oyuncu yer aldı. Kart cezalısı olan Yusuf Erdoğan'ın yanı sıra Onur, İbanez, Akakpo, Bero, Muhammet ve Ramil Sheidaev Denizli'ye götürülmedi.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 15:14
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
İşte Trabzonspor'un maç kafilesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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