 Gece boyu toplantı – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Gece boyu toplantı

    Gece boyu toplantı

    Yönetim 3-0'lık F.Bahçe mağlubiyetinin ardından 'nda Başkan Muharrem Usta yönetiminde olağanüstü toplantı yaptı.

    Sabaha kadar süren toplantıda Usta, bugüne kadar aldıkları kararları ve hayata geçirdikleri çalışmalarla ilgili geniş kapsamlı bir değerlendirmede bulunarak ikinci yarıda izleyecekleri yol haritası hakkında yöneticilerin fikirlerini aldı. Transfer edilmesi düşünülen oyuncuların durumları da masaya yatırıldı.

    GiRiŞiMLER SÜRÜYOR
    Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda belirlenen isimlerle ilgili girişimlerini sürdüren yönetim, karşılaştıkları zorlukları da değerlendirdi. ; stoper, orta saha ve forvet hattına kamp dönemine kadar transfer yapmak ve ikinci yarıya hazır bir şekilde girmek istiyor.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:14
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