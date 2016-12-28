4 koldan transfer
Macar Csak Foce gazetesi, bordo-mavililerin Hoffenheim’ın 29 yaşındaki golcüsü Adam Szalai ile ilgilendiğini okuyucularına duyurdu. Ayrıca stoper Serdar Taşçı ve sol bek Emmanuel Mas için de son hamleler yapılıyor
2 MİLYON EURO
Bu arada Fırtına'da forvet için ise sürpriz bir isim gündeme geldi. Macar Csak Foci gazetesi, Rodallega ve Oumar Niasse ile temaslarını sürdüren Trabzonspor'un, Hoffenheim'da forma giyen 29 yaşındaki forvet Adam Szalai'yle ilgilendiğini duyurdu. Piyasa değeri 2 milyon euro civarında olan ve kulübüyle sözleşmesi 2018 yılında sona erecek Szalai, bu sezon oynadığı 6 maçta sadece bir gol atabildi. Ancak geçmiş sezonlarda çok başarılı performanslar ortaya koyan oyuncuyla ilgili görüşmelerin birkaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.
Yunus Emre SEL
TAM BİR FORVET
Almanya Ligi'ni avucunun içi gibi bilen İddaa yazarımız Hüseyin Özkök, Trabzonspor'un gündeminde olan Hoffenheim'ın golcüsü Adam Szalai için başlıktaki yorumu yaptı. Özkök, "Zamanında yıldızı parlıyordu. Fiziki özellikleri, golü koklaması ve son vuruşları ile tam bir forvet. Ama nedense son zamanlarda fazla şans bulamıyor. Eğer sürekli oynarsa, Gomez'in Beşiktaş'ta yaptıklarının aynısını yapabilir" dedi.
53 GOL 23 ASiST
Kariyeri boyunca 249 maça çıkan Adam Szalai, 53 gol atıp 23 de asist yaptı. Macaristan Milli Takımı'nda da 40 maçta 13 kez rakip fileleri sarsan 1.93'lük forveti sezon başında Beşiktaş ve G.Saray da istemiş ama alamamıştı.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:20
- Kaptanlık yakıştı
Toplam 6
Yorum
Erol De jongla tolga fenerbahçe maçında beraber oynamıştı.galatasarayın atağı yok galatasaray düşmanlarının tuzağına düşmeyın.
- Hatem Ben Arfa'da işlem tamam
Toplam 42
Yorum
Aleks Aynen katılıyorum,bu Naninin hiç pas vermeyen versiyonu.Fenere lazım olan Oğuz Çetin gibi ara pası atacak bir maestro.Ben Arfa Emenike gibi problem olur...
- Fatih Terim'in gözdesi Cimbom'a doğru!
Toplam 12
Yorum
metinn bjkli dogru diyorsun da parasiz da kaliteli adam alinmiyor görduk sabrinin yerine alinanlari sayalim s.dursun linnes cavanda al birini vur ötekine aziz baskan ne yapiyor gökhan zan varken gidip seneri aliyor ayni ayarda olmassada olabilecek sekilde biri oda yanlsi yapmiyormu yapiyor gökhana sezon sonu iicn diye inat etti bjk aldi kendisi hala saga adam ariyor bizlerde mal mal bakiyoooz.
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