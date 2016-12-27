Takviye gerek
Trabzonspor Teknik Direktörü Yanal, futbolcu istiyor, “Zirve yarışı yapacaksak sıradan hamleler ile bunu başaramayız. Trabzon kendi planlarına uygun futbolcuları transfer etmeli. Bir an önce takım kurulabilmesi için doğru hamlelere ihtiyacımız var. Bunun için çalışıyoruz””
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada, "Oyun 27. dakikaya kadar kontrolümüzdeydi. Penaltı ve kırmızı kart oyunun kırılma noktası olarak görülse de bence esas kırılma noktası 2. goldü" dedi. Yanal şöyle devam etti: "Tabii F.Bahçe karşısında 10 kişi kalıp 2-0 geriye düşmek zordur. Belki sonuç olarak rakibimize mağlup olduk. Ama ilk defa sağduyulu ve doğru bir duruş sergilenmiştir. Sağduyunun karşılığını vermişlerdir.
DOĞRU HAMLE GEREK
Sağlıklı bir ortamda maçı tamamladık, o yüzden taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Doğru bir şekilde yapmak istediğimiz hamlelere her zaman ihtiyacımız var. Çok problemli bir yolculuktan geliyoruz. Maçı 11'e 11 tamamlasak oyunun şekli ve skor böyle olmayabilirdi." Transferle ilgili de konuşan Yanal, "Trabzonspor zirve yarışı yapacaksa sıradan hamleler ile bunu yapamayız. Trabzonspor kendi planlarına uygun oyuncu transfer etmeli. Bir an önce takım kurulabilmesi için doğru hamlelere ihtiyaç var" derken, video hakem uygulamasını "Futbolun doğasına aykırı buluyorum" diye değerlendirdi.
Yunus Emre SEL
DOĞRU HAMLE GEREK
Sağlıklı bir ortamda maçı tamamladık, o yüzden taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Doğru bir şekilde yapmak istediğimiz hamlelere her zaman ihtiyacımız var. Çok problemli bir yolculuktan geliyoruz. Maçı 11'e 11 tamamlasak oyunun şekli ve skor böyle olmayabilirdi." Transferle ilgili de konuşan Yanal, "Trabzonspor zirve yarışı yapacaksa sıradan hamleler ile bunu yapamayız. Trabzonspor kendi planlarına uygun oyuncu transfer etmeli. Bir an önce takım kurulabilmesi için doğru hamlelere ihtiyaç var" derken, video hakem uygulamasını "Futbolun doğasına aykırı buluyorum" diye değerlendirdi.
Yunus Emre SEL
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
BJK Hemen alalım.Beşiktaş için çok iyi fırsat.
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Toplam 1
Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
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Toplam 16
Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
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