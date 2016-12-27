Onazi hüngür hüngür ağladı
F.Bahçe derbisinin ilk yarısında Lens'i durduramayan Onazi'nin soyunma odasında gözyaşlarına hakim olamadığı ifade edildi.
Atak sonrası Fenerbahçe skoru 2-0 yaparken ilk yarıda topla buluşan Onazi taraftarlar tarafından yuhalandı. Soyunma odasına gittiği sırada da taraftarın tepkisine alan Onazi'nin büyük moral bozukluğu yaşadığı ve bu nedenle kenara alındığı belirtildi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
BJK Hemen alalım.Beşiktaş için çok iyi fırsat.
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Toplam 1
Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
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Toplam 16
Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
Onazi hüngür hüngür ağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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