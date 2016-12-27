 Onazi hüngür hüngür ağladı – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    27 Aralık 2016, Salı
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    hüngür hüngür ağladı

    Onazi hüngür hüngür ağladı

    F.Bahçe derbisinin ilk yarısında Lens'i durduramayan 'nin soyunma odasında gözyaşlarına hakim olamadığı ifade edildi.

    Atak sonrası Fenerbahçe skoru 2-0 yaparken ilk yarıda topla buluşan taraftarlar tarafından yuhalandı. Soyunma odasına gittiği sırada da taraftarın tepkisine alan Onazi'nin büyük moral bozukluğu yaşadığı ve bu nedenle kenara alındığı belirtildi.
    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:13
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