Ne yaptın Yusuf!

Fırtına, F.Bahçe karşısında üstün oynarken, 27. dakikada hem Yusuf Erdoğan atıldı, hem de 1-0 geriye düştü. Bu andan sonra her şey ters gitti

Bordo-mavili takım, dün Avni Aker'de oynanan Fenerbahçe derbisine çok iyi başladı. Oyun üstünlüğünü eline alan Trabzonspor, birçok pozisyon yakaladı, bir topu da direkten döndü. Ama her şey 28. dakikada terse döndü. Sarı-lacivertli ekip ender geliştirdiği ataklarından birince korner kazandı. F.Bahçeli De Souza, ceza sahası içine kornerden gelen topa kafayı vurdu ve kaleye giden meşin yuvarlağı direk dibinde Yusuf Erdoğan elle kesti.



DİREKT KIRMIZI

Hakem Ali Palayıbık penaltı kararı verirken, Yusuf'a da doğrudan kırmızı kart çıkardı. Atışı kullanan Fernandao, F.Bahçe'yi 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. 10 kişi kalan Trabzonspor'un hem konsantrasyonu bozuldu hem de morali bozuldu. Ardından da oyun üstünlüğü F.Bahçe'ye geçti ve ev sahibi takım sahayı üzgün terk etti.