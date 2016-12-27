Ne yaptın Yusuf!
Fırtına, F.Bahçe karşısında üstün oynarken, 27. dakikada hem Yusuf Erdoğan atıldı, hem de 1-0 geriye düştü. Bu andan sonra her şey ters gitti
Bordo-mavili takım, dün Avni Aker'de oynanan Fenerbahçe derbisine çok iyi başladı. Oyun üstünlüğünü eline alan Trabzonspor, birçok pozisyon yakaladı, bir topu da direkten döndü. Ama her şey 28. dakikada terse döndü. Sarı-lacivertli ekip ender geliştirdiği ataklarından birince korner kazandı. F.Bahçeli De Souza, ceza sahası içine kornerden gelen topa kafayı vurdu ve kaleye giden meşin yuvarlağı direk dibinde Yusuf Erdoğan elle kesti.
DİREKT KIRMIZI
Hakem Ali Palayıbık penaltı kararı verirken, Yusuf'a da doğrudan kırmızı kart çıkardı. Atışı kullanan Fernandao, F.Bahçe'yi 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. 10 kişi kalan Trabzonspor'un hem konsantrasyonu bozuldu hem de morali bozuldu. Ardından da oyun üstünlüğü F.Bahçe'ye geçti ve ev sahibi takım sahayı üzgün terk etti.
DİREKT KIRMIZI
Hakem Ali Palayıbık penaltı kararı verirken, Yusuf'a da doğrudan kırmızı kart çıkardı. Atışı kullanan Fernandao, F.Bahçe'yi 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. 10 kişi kalan Trabzonspor'un hem konsantrasyonu bozuldu hem de morali bozuldu. Ardından da oyun üstünlüğü F.Bahçe'ye geçti ve ev sahibi takım sahayı üzgün terk etti.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 1
Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
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Toplam 16
Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
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