Kadroda 3 değişiklik Yusuf Yazıcı yedek
Ersun Yanal, F.Bahçe karşısında ligde son oynanan Başakşehir maçı 11'inden farklı olarak 3 değişikliğe gitti.
Deneyimli hoca, cezalı Bero'nun yerine Castillo'yu oynattı, kart cezasını tamamlayan Zeki de Akakpo'nun yerine 11'de görev aldı. Savunmada kart cezası sona eren Durica, Yumlu görev yaptı. Kızılcabölük kupa maçında 2 gol atıp 3 asist yapan Yusuf Yazıcı yedek bekledi.
GEÇEN SEZONDAN 3 FUTBOLCU OYNADI
Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında sahasında F.Bahçe'yi ağırlayan Trabzonspor'un ilk 11'inde, 2015-16 sezonunda iki takım arasında oynanan son maçtan 3 isim yer aldı. Yeni sezona yenilenen kadrosuyla başlayan bordo- mavililerde geçen yılki kadrodan Okay Yokuşlu, Mehmet Ekici ve kaptan Onur Recep Kıvrak ilk 11'de görev aldı. Diğer futbolcular yeni transferdi.
GEÇEN SEZONDAN 3 FUTBOLCU OYNADI
Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında sahasında F.Bahçe'yi ağırlayan Trabzonspor'un ilk 11'inde, 2015-16 sezonunda iki takım arasında oynanan son maçtan 3 isim yer aldı. Yeni sezona yenilenen kadrosuyla başlayan bordo- mavililerde geçen yılki kadrodan Okay Yokuşlu, Mehmet Ekici ve kaptan Onur Recep Kıvrak ilk 11'de görev aldı. Diğer futbolcular yeni transferdi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:25
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 1
Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
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Toplam 16
Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
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