İkisi de F.Bahçe ile
Avni Aker’in açılış maçı Fener ile oynanmıştı, kapanış da Fener ile oldu
Süper Lig'in ikinci yarısındaki maçlarını Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynayacak olan Trabzonspor, 1951 yılında açılışı yapılan Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki lig serüvenini F.Bahçe maçıyla noktaladı. Bordo-mavililer 1974-75 sezonunda o zamanki adıyla 1. Lig, şimdi ki adıyla ise Süper Lig'deki ilk maçında da yine Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yine F.Bahçe'yi ağırlamıştı.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 1
Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
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Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
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