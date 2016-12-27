 İkisi de F.Bahçe ile – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    27 Aralık 2016, Salı
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    İkisi de F.Bahçe ile

    İkisi de F.Bahçe ile

    ’in açılış maçı Fener ile oynanmıştı, kapanış da Fener ile oldu

    Süper Lig'in ikinci yarısındaki maçlarını Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynayacak olan Trabzonspor, 1951 yılında açılışı yapılan Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki lig serüvenini F.Bahçe maçıyla noktaladı. Bordo-mavililer 1974-75 sezonunda o zamanki adıyla 1. Lig, şimdi ki adıyla ise Süper Lig'deki ilk maçında da yine Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yine F.Bahçe'yi ağırlamıştı.
    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:24
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