Szalai araştırması
Ersun Yanal'ın eski gözdesi Adam Szalai'nin de forvet listesine dahil edildiği öğrenildi. Hoffenheim'da bu sezon sadece 7 maçta şans bulabilen ve 1 gol atan Macar golcünün, takımdan ayrılmak istediği bildirildi. 29 yaşında olan Szalai için yönetim fiyat araştırması başlattı. 1.93'lük Szalai hava toplarında çok etkili.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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