Szalai araştırması

Ersun Yanal'ın eski gözdesi Adam Szalai'nin de forvet listesine dahil edildiği öğrenildi. Hoffenheim'da bu sezon sadece 7 maçta şans bulabilen ve 1 gol atan Macar golcünün, takımdan ayrılmak istediği bildirildi. 29 yaşında olan Szalai için yönetim fiyat araştırması başlattı. 1.93'lük Szalai hava toplarında çok etkili.