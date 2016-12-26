Ramil görüşecek
SEZON başında Zenit'ten transfer edilen Ramil Sheidaev, kendisini kiralık isteyen Samsunspor ile masaya oturacak. Azeri forvetin anlaşması halinde yönetim Karadeniz ekibinin teklifine sıcak bakıyor. Trabzon'da üç maçta forma giyen 20 yaşındaki Ramil'in kupada 1 golü var.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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