Ramil görüşecek

SEZON başında Zenit'ten transfer edilen Ramil Sheidaev, kendisini kiralık isteyen Samsunspor ile masaya oturacak. Azeri forvetin anlaşması halinde yönetim Karadeniz ekibinin teklifine sıcak bakıyor. Trabzon'da üç maçta forma giyen 20 yaşındaki Ramil'in kupada 1 golü var.