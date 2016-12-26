 Mehmet ile sıkı pazarlık – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Mehmet ile sıkı pazarlık

    Mehmet ile sıkı pazarlık
    Sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici ile pazarlıklar sürüyor. Yıldız isme son olarak yönetimden 1.7 milyon euro teklif edildiği belirtilirken, Mehmet'in bu rakama da henüz 'evet' demediği öğrenildi. Bordo-mavililerin, tecrübeli futbolcu ile devre arasında bir görüşme daha yapması bekleniyor. Ekici için İstanbul ekiplerinin devrede olduğu da söyleniyor.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:50
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