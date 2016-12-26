Mehmet ile sıkı pazarlık

Sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici ile pazarlıklar sürüyor. Yıldız isme son olarak yönetimden 1.7 milyon euro teklif edildiği belirtilirken, Mehmet'in bu rakama da henüz 'evet' demediği öğrenildi. Bordo-mavililerin, tecrübeli futbolcu ile devre arasında bir görüşme daha yapması bekleniyor. Ekici için İstanbul ekiplerinin devrede olduğu da söyleniyor.