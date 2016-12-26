Mehmet ile sıkı pazarlık
Sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici ile pazarlıklar sürüyor. Yıldız isme son olarak yönetimden 1.7 milyon euro teklif edildiği belirtilirken, Mehmet'in bu rakama da henüz 'evet' demediği öğrenildi. Bordo-mavililerin, tecrübeli futbolcu ile devre arasında bir görüşme daha yapması bekleniyor. Ekici için İstanbul ekiplerinin devrede olduğu da söyleniyor.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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