Mas yarın Trabzon’da!
Arjantin medyası, Trabzonspor'un her konuda anlaştığı Emmanuel Mas'ın en geç yarın imza için Türkiye'ye gideceğini yazdı. Ole.com'da yer alan haberde, 27 yaşındaki futbolcunun San Lorenzo'nun ligdeki son karşılaşmasında forma giymediği hatırlatıldı. Ersun Yanal, Mas ile sol bekte uzun süredir devam eden sıkıntıyı çözmeyi hedefliyor.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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