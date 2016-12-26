 Kampa girdiler – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Kampa girdiler

    Kampa girdiler
    Bordo-mavili takım, F.Bahçe maçının hazırlıklarını tamamladı. Tesislerde basına kapalı gerçekleşen antrenmanda bugünkü maçın taktiği son kez denendi. Oyuncular idmanın ardından kampa girip, maç saatini beklemeye başladı.

    BATUHAN SEVİNCİ
    Sezon başında Şanlıurfaspor'a kiralanan Batuhan Artarslan'ın performansı memnun ediyor. 22 yaşındaki ön libero, en son Manisa karşısında 1 gol 1 asistle galibiyetin mimarı oldu. Bu sezon 17 maçta forma giyen Batuhan 4 gol, 2 asiste ulaştı.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:52
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