Kampa girdiler
Bordo-mavili takım, F.Bahçe maçının hazırlıklarını tamamladı. Tesislerde basına kapalı gerçekleşen antrenmanda bugünkü maçın taktiği son kez denendi. Oyuncular idmanın ardından kampa girip, maç saatini beklemeye başladı.
BATUHAN SEVİNCİ
Sezon başında Şanlıurfaspor'a kiralanan Batuhan Artarslan'ın performansı memnun ediyor. 22 yaşındaki ön libero, en son Manisa karşısında 1 gol 1 asistle galibiyetin mimarı oldu. Bu sezon 17 maçta forma giyen Batuhan 4 gol, 2 asiste ulaştı.
BATUHAN SEVİNCİ
Sezon başında Şanlıurfaspor'a kiralanan Batuhan Artarslan'ın performansı memnun ediyor. 22 yaşındaki ön libero, en son Manisa karşısında 1 gol 1 asistle galibiyetin mimarı oldu. Bu sezon 17 maçta forma giyen Batuhan 4 gol, 2 asiste ulaştı.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
Kampa girdiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.