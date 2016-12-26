Cafu 10 milyon euro

Trabzonspor ile adı anılan Jonathan Cafu'nun fiyatı el yaktı. Ludogorets takımının menajeri Angel Petrichev, birçok takımın peşinde olduğu 25 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat-forvet için 10 milyon euro istediklerini açıkladı. Cafu, Bulgar Ligi'nde 28 maçta 11 gol atıp, 7 asist yaptı.