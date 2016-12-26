Cafu 10 milyon euro
Trabzonspor ile adı anılan Jonathan Cafu'nun fiyatı el yaktı. Ludogorets takımının menajeri Angel Petrichev, birçok takımın peşinde olduğu 25 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat-forvet için 10 milyon euro istediklerini açıkladı. Cafu, Bulgar Ligi'nde 28 maçta 11 gol atıp, 7 asist yaptı.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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