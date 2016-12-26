 Cafu 10 milyon euro – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Cafu 10 milyon euro

    Cafu 10 milyon euro
    Trabzonspor ile adı anılan Jonathan Cafu'nun fiyatı el yaktı. Ludogorets takımının menajeri Angel Petrichev, birçok takımın peşinde olduğu 25 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat-forvet için 10 milyon euro istediklerini açıkladı. Cafu, Bulgar Ligi'nde 28 maçta 11 gol atıp, 7 asist yaptı.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:50
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